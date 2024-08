Anápolis bate o Iguatu nos pênaltis e conquista primeiro acesso à Série C do Brasileirão

Galo da Comarca vence nos pênaltis por 3 a 2

Paulo Roberto Belém - 31 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução)

O Anápolis Futebol Clube está volta à Série C do Campeonato Brasileiro. O Galo da Comarca venceu o Iguatu, nos pênaltis, por 3 a 2, fora de casa no Ceará e se classificou para a fase semifinal da Série D da competição.

Gonzalo foi o rei da partida no Estádio Morenão, marcando dois gols no primeiro tempo, um de rebote e outro de cabeça.

O segundo tempo começou equilibrado e o Anápolis adotou uma postura mais defensiva. Mas, na metade do segundo tempo, Cardoso virou a partida e sacramentou a vitória da equipe de Anápolis.

Este é o primeiro acesso do time anapolino à Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe já disputou a C no antigo método da CBF e a melhor campanha foi a ª colocação em 2011.