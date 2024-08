Concurso público com salários de até R$ 15 mil em Goiás passa por mudanças; inscreva-se

Vagas são para candidatos de diversos níveis de ensino, com jornadas de trabalho de até 40h

Augusto Araújo - 31 de agosto de 2024

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A Prefeitura de Vila Propício, cidade a 141 km de Goiânia, divulgou importantes alterações relativas ao mais recente concurso público do município.

Após precisar passar por retificações, os interessados no certame terão até o dia 08 de setembro para se inscrever. O cadastro deve ser feito por meio do site do Instituto Consulpam, banca organizadora.

Para se registrar, será necessário pagar uma taxa de R$ 80 até R$ 150, conforme o nível de escolaridade exigido para a vaga.

Os cargos são para candidatos desde o ensino fundamental incompleto até o superior completo. As remunerações variam entre R$ 1.500 a R$ 15 mil com jornadas de trabalho de 12×36 ou 40 h semanais.

Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva. Porém, para os cargos de nível superior, será realizada análise de títulos.

As oportunidades serão distribuídas entre os municípios de Vila Propício e de Assunção de Goiás. Confira a seguir a disponibilidade: