Três pessoas ficam feridas após explosão por vazamento de gás na Região da 44, em Goiânia

Vítimas foram socorridas e transportadas até Hugol

Gabriella Pinheiro - 31 de agosto de 2024

Vazamento de gás na Região da 44 deixa feridos. (Foto: Reprodução/ TV Anhanguera)

Um vazamento de gás ocorrido dentro de uma galeria na Região da 44, no Setor Ferroviário, em Goiânia, deixou três pessoas feridas e mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde deste sábado (31).

De acordo com a corporação, o acidente teria acontecido durante uma troca de botijões de GLP em um restaurante dentro do estabelecimento.

No decorrer da ação, o combustível entrou em contato com a fonte de calor, ocasionando fagulhas e uma pequena explosão. No momento, várias pessoas estavam almoçando, incluindo dois policiais militares, que ficaram responsáveis pelos primeiros atendimentos.

Uma das vítimas, do sexo masculino, tinha queimaduras na face e nos membros superiores, enquanto outra, do sexo feminino, estava com queimaduras nos membros superiores e inferiores.

Ambos foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e levados até o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Uma outra pessoa também foi transportada por terceiros.

Segundo os militares, todos os envolvidos receberam as devidas orientações e o local afetado foi analisado e liberado após a exclusão de riscos futuros.