Virginia se pronuncia após ter paternidade da filha mais velha questionada

Assunto ficou entre os mais comentados no X - antigo Twitter - e levou influenciadora a se manifestar sobre caso

Gabriella Pinheiro - 31 de agosto de 2024

Emilly Garcia e Virginia Fonseca. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Após as acusações polêmicas de que Maria Alice não seria filha de Zé Felipe, mas sim do youtuber Rezende, a influenciadora Virginia Fonseca utilizou as redes sociais, na segunda-feira (26), para se pronunciar sobre os rumores.

O assunto surgiu após a mãe da apresentadora do SBT, Margareth Serrão, acusar Emily Garcia – que era amiga da dona da We Pink – de inveja. Ela, porém, reagiu nas redes sociais alegando que existe um segredo “que quase ninguém sabe”, o que gerou a especulação em torno da paternidade da pequena.

A repercussão em cima do assunto foi tanta que, na segunda (26), o nome das duas figuraram entre os assuntos mais comentados no X – antigo Twitter. Logo em seguida, foi a vez de Virginia se manifestar.

Por meio dos stories no Instagram, a mãe de Maria Alice compartilhou um print de um grupo e mostrou que um usuário do TikTok fez um vídeo dizendo que apenas Maria Flor seria filha de Zé Felipe, alegando que a mais velha seria fruto de uma relação da influenciadora com Rezende.

“Absurdos que eu preciso ler. Mas já está toda a equipe pegando tudo e encaminhando para o jurídico. Nem que eu precise contratar 50 advogados só para ficar por conta disso. Não peço para gostarem de mim. Só peço respeito com a minha família! Eu vivo por eles, é meu bem mais precioso, não vou aceitar isso mais. Aguentei até hoje. Agora bora para a Justiça”, disse ela.

Revoltada, a empresária classificou as falas como sendo “sem nexo” e considerou uma humilhação o que tem passado.

“Aguentei até agora por achar um absurdo essas falas e sem nexo algum, mas deu. Eu respiro minha família, e ver as pessoas me ‘humilharem’ assim é no mínimo triste! Falar que meus filhos são de outros homens? Eu nunca dei qualquer motivo para isso. Sou casada e muito bem casada. Chega”, disparou.

Ela ainda finalizou pedindo para que os seguidores enviem tudo sobre o tema para que ela entrasse com um processo.

“Peço para vocês me enviarem tudo que verem por aí. Obrigada desde já”, completou ela.