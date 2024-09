6 itens que, em hipótese alguma, podem ser guardados dentro do quarto

Seu quarto é sua vida e algumas atitudes e objetos podem estar atrapalhando o bom convívio dentro dele

Magno Oliver - 01 de setembro de 2024

(Foto: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

O nosso quarto é uma extensão da nossa casa, pois é lá onde dormimos, ficamos mais confortáveis para descansar e também compartilhamos nossa intimidade de sono, banho e tudo mais.

Dessa forma, é bom filtrar bem o que entra e o que fica dentro desse cômodo sagrado. Afinal, algumas energias ruins podem estar atrapalhando sua boa convivência.

Assim, o perfil da @nandameloJ no Instagram deu o papo sobre itens que guardamos no nosso quarto que devemos descartar imediatamente.

6 itens que, em hipótese alguma, podem ser guardados dentro do quarto

1. Meias sem par ou furadas

Além de ser falta de higiene, não tem como usar uma meia cujo outro par está desaparecido, não é mesmo? Além de acumular espaço na gaveta do armário, esses itens podem juntar baratas e fungos que fazem mal à saúde.

2. Roupa íntima em mau estado

Calcinhas degradadas, cuecas com furos e descosturadas devem ser jogadas foras. Isso, além de fazer mal para o seu corpo, atrai insetos e bolor.

3. Roupas velhas ou em mau estado

Assim como as peças íntimas femininas e masculinas, roupas velhas também não deve ficar acumuladas no seu armário. Assim, abadás, camisas de campanha de eleição, peças que encolheram, jogue tudo fora e evite doenças respiratórias.

4. Sapatos velhos ou estragados

Até o que calçamos impacta muito no nosso quarto. Assim, os sapatos velhos, muito usados, em mal estado ou atacados por traças e baratas devem ser descartados. Eles fazem com que a energia do ambiente fique pesada. Por isso, renove sempre esse ciclo.

5. Bijuterias estragadas ou que não usa mais

Com o tempo de uso, desgaste no material ou mesmo más acomodações, as bijuterias também possuem tempo de validade curto. Algumas oxidam, acumulam sujeira e podem acabar prejudicando a saúde. Assim, estragou ou começou a dar sinais de estrago, descarte imediatamente.

6. Malas, carteiras e outros objetos em mau estado de conservação

Por fim, é muito comum a gente ter em casa malas de viagem, carteiras, bolsas e outros objetos guardados em um canto para ocasiões de viagens e afins. Só que quando eles atingem um péssimo estado de conservação, é hora de substituir e evitar vários tipos de doenças. Se previna.

Confira o vídeo completo com as dicas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FERNANDA MELO | Feminilidade & Cuidados no Lar (@nandameloj)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!