Após encontro romântico, idoso afirma ter sido dopado e encontra casa ‘vazia’ em Anápolis

Vítima teria marcado de se encontrar com mulher, que conheceu em aplicativo de relacionamento

Samuel Leão - 01 de setembro de 2024

Rua Benedito Borges Almeida, em Anápolis. (Foto: Reprodução/ Google Street View)

O que era para ser um encontro romântico virou caso de polícia, após um idoso de 61 anos supostamente ser dopado e ter a casa furtada. A situação aconteceu na noite de sábado (31), em Anápolis.

Na ocasião, a vítima teria marcado de sair com uma mulher, que havia conhecido por meio de um aplicativo de relacionamento.

Após se encontrarem no Sesi do Jundiaí, em torno das 21h, eles foram até a residência dele, no bairro Residencial Centenário. Por volta das 00h30, o idoso teria dormido – alegando que o sono foi causado por algum medicamento, indicando que ter sido dopado.

No dia seguinte, por volta das 10h, ao acordar, ele não encontrou a televisão, celular, liquidificador, forno elétrico, botijão de gás, cook top e até algumas panelas, além de R$ 500 em dinheiro.

Temendo ter sido vítima de um golpe, ele acionou a Polícia Militar (PM), que compareceu no local.

Os militares colheram o depoimento e levantaram dados acerca da situação. Como o celular da vítima foi levado, não foi possível identificar o contato da suspeita.

O caso foi registrado como furto e está sendo investigado pela Polícia Civil (PC).