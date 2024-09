Chá poderoso para acabar com a tosse e aliviar os sintomas do resfriado

Essa receita caseira promete acabar de uma vez por todas os desconfortos causados pelas mudanças de temperatura

Pedro Ribeiro - 01 de setembro de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube/Geórgia Tudo de Bom)

Com as oscilações de temperatura que tem acontecido por todo o Brasil, a saúde respiratória fica em risco.

Durante essa época do ano é muito comum que as pessoas acabem pegando um resfriado, sofrendo com dores na garganta e aquela tosse que parece não sumir nunca.

Pois bem, acontece que nos últimos dias, uma receita de um chá poderoso viralizou e promete acabar com todos esses sintomas.

Ficou curioso? Então se liga na receita!

Chá poderoso para acabar com a tosse e aliviar os sintomas do resfriado

Para o preparo desse poderoso chá você vai precisar de 4 limões.

O primeiro passo é cortá-los ao meio e espremer o suco de todos eles. Não se livre das cascas porque elas também fazem parte do processo.

Feito isso, reserve o suco.

Agora, em uma panela, coloque uma xícara de mel e deixe em fogo baixo por 1 minuto.

Depois, acrescente o suco de limão dentro da panela e também as cascas.

Deixe ferver por alguns minutos.

Quando passar o tempo, deixe a mistura descansando e a transfira para um recipiente de vidro coando as cascas.

Pronto, agora o seu chá poderoso está pronto.

De acordo com o vídeo, as recomendações de consumo desse chá são: tomar duas colheres de sopa por dia. Uma de manhã e outra a noite.

Confira o vídeo na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Receitas Fáceis (@receitasfaceispravc_)

Além de serem naturais, os chás possuem propriedades analgésicas e anti-inflamatórias que ajudam a aliviar os sintomas típicos e o desconforto nasal.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo digital e em tempo real para você!