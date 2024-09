Motoristas de aplicativo mostram como fazem para ganhar até R$ 20 mil em 2024

Plataforma criada em 2019 já possui 3770 condutores cadastrados

Gabriella Pinheiro - 01 de setembro de 2024

(Foto: Arquivo Pessoal)

Com ganhos de até R$ 20 mil em 2024, motoristas de aplicativo do aplicativo de transporte regional Rota 77 tem feito sucesso e garantindo boas remunerações.

Criado em 2019 por Carlos Henrique de Araújo e mais dois sócios, a plataforma atua nas cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina: Alegrete, Bagé, Carazinho, Concórdia, Erechim, Frederico Westphalen, Ijuí, Rosário do Sul, Santiago, Santa Rosa, Santana do Livramento, São Luiz Gonzaga, Três de Maio e Uruguaiana.

Em entrevista ao 55Content, o empresário afirma que o negócio surgiu quando ele e os outros parceiros começaram a distribuir panfletos de porta em porta, divulgando o aplicativo.

“Começamos distribuindo panfletos de porta em porta, fizemos parcerias com conhecidos na cidade que já morávamos há algum tempo. Naquela época, eu também era DJ. Nas casas noturnas onde tocava, levava o Rota, distribuía copos, adereços e brindes para as pessoas que frequentavam as boates, falando sobre o nosso aplicativo”.

Passados cinco anos, a plataforma já possui 3770 motoristas de aplicativo cadastrados e que, inclsuive, há parceiros que fazem até 1.200 corridas por mês.

O retorno é um dos atrativos destacados por Carlos, que afirma que nos meses do início do ano, o faturamento ficou na faixa de R$ 14 a R$ 15 mil para cada colaborador.

“Temos motoristas que fazem até 1.200 corridas por mês. Teve um que bateu o recorde com 1.330 corridas em um mês. […] Hoje em dia, o faturamento varia de R$15 a R$20 mil reais. Nos meses de recessão escolar, o faturamento pode cair para R$17 ou R$18 mil reais. No entanto, nossos melhores motoristas, os top 10, conseguem faturar até 20 mil reais.”, destacou.

