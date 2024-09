6 frases poderosas que despertam o interesse de qualquer um

Se alguém chegar a dizer alguma delas para você, saiba que ela é especial demais. Invista na relação

Magno Oliver - 02 de setembro de 2024

(Foto: Ilustração/Rodolfo Clix/Pexels)

Existem algumas frases que são mais poderosas que um verdadeiro “Eu Te Amo”. Assim, elas podem deixar a outra pessoa emocionada com a carga sentimental que aquelas palavras causaram no emocional dela.

1. “Eu adoro a forma como você enxerga as coisas”

Essa frase simplesmente demonstra o quanto a pessoa admira o seu jeito de ver o mundo. Assim, ela faz a pessoa se sentir valorizada e apreciada, promovendo aumento na conexão emocional entre vocês e reforçando o interesse dela em continuar uma conversa.

2. “Eu também me sinto assim como você se sente”

Essa é a frase da empatia, da identificação, das pessoas que se colocam no lugar do outro. Assim, ela cria um senso de conexão e afinidade, mostrando que vocês têm algo em comum. E isso acaba fazendo com que a pessoa desperte interesse em você.

3. “Eu sempre tive interesse em aprender mais sobre isso, me conte mais”

Já essa aqui demonstra um profundo interesse pessoal no que a pessoa tem a dizer para você, não importa o assunto. Assim, ela aguça o desejo da outra pessoa de compartilhar seu conhecimento, porque ela sente que pode contribuir com algo de valor ali naquela conversa.

4. “Você tem um talento excepcional em tudo que se propõe”

Outra forma de demonstrar afeto com o trabalho alheio. Pois reconhecer a habilidade ou o conhecimento de alguém faz com que ela se sinta especial e mais inclinada a querer manter conexão com você.

5. “Quero que saiba que estou aqui para você”

Essa também é outra que derrete o coração até da pessoa mais fria que existe. Ela mostra empatia, interesse e desejo de cuidar de quem está com ela, não importa o que esteja acontecendo, em qual situação você se encontra.

6. “Ao seu lado, sinto que posso vencer qualquer obstáculo”

Por fim, essa frase além de emocionar ela te impulsiona a seguir em frente cada vez mais, te faz querer enfrentar qualquer obstáculo que estiver na sua vida. Traz coragem, traz entusiasmo, traz vontade de viver ainda mais ao lado de quem você ama.

