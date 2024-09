Acima da média: veja quanto devem bater os termômetros em diversos municípios de Goiás

Nova onda de calor deve atingir todas as regiões do estado nos próximos dias

Paulo Roberto Belém - 02 de setembro de 2024

Meteorologia faz alerta para calor intenso em Goiás. (Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil)

“Um sol para cada um”. A expressão fará mais sentido nos próximos 10 dias por conta de uma nova onda de calor que atuará em Goiás a partir desta terça-feira (03), atingindo todas as regiões do estado.

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), as temperaturas estarão 5° C acima da média e em todas as regiões do estado as máximas passarão dos 30°C.

O município que deve ter a temperatura mais alta do estado é Porangatu, no Norte, onde a máxima deve chegar aos 38°C. Duas cidades do Sudoeste estão na cola das mais quentes de Goiás: Rio Verde e Jataí terão índices de até 36°C.

Na região Central, Goiânia terá máximas de 35°C e Anápolis, máxima de 31°C, um pouco mais ameno. Outro destaque é Goianésia, que pode ter registros de 35°C.

Já no Entorno do Distrito Federal (DF), os termômetros estarão um pouco mais amenos. Em Luziânia, deve fazer 33°C e em Formosa 32°C.

No Sul de Goiás, as máximas se elevam. Itumbiara tem previsão de 35°C e Catalão tem 34°C.

Outro alerta é para a baixa umidade do ar que chega ao nível de emergência e pode cair a 12% nos momentos mais quentes do dia, aumentando a sensação de calor e o desconforto respiratório.