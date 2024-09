Ao lado de Marrone, Gusttavo Lima faz mega festa antecipada de aniversário em Goiânia

Expectativa é que celebrações continuem nos próximos dias

Samuel Leão - 02 de setembro de 2024

Gusttavo Lima e Marrone em festa. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Na noite deste sábad0 (31), o cantor Gusttavo Lima deu início às comemorações do próprio aniversário, durante uma festa de música eletrônica, em Goiânia. O evento contou com a presença de diversos famosos, incluindo Marrone, da dupla com Bruno.

Em um vídeo feito ao Portal Léo Dias, o ‘Embaixador’ contou que a data oficial será na próxima terça-feira (03), mas salientou: “não quero nem saber”. A expectativa é que as celebrações continuem nos próximos dias.

O evento foi organizado pela nova patrocinadora do artista, a empresa Ignite, especializada em cigarros eletrônicos, os chamados “vapes” ou “pods”, e também recém integrada ao mercados de bebidas alcoólicas, lançando uma vodka.

Ao lado do cantor, estava Marrone, da dupla com Bruno, também celebrando. Cariúcha também participou da festa e inclusive agradeceu o sertanejo pelo voo de jatinho: “Não balança nada”.

Na despedida da turnê “Buteco”, o artista já havia reunido outros nomes, como o coach e candidato à prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, ao qual sinalizou apoio.

A festa durou toda a madrugada deste domingo (1º), na fazenda do Embaixador, que chegou a se arriscar também como DJ em alguns momentos.