Atenção! Em setembro a Netflix deixará de funcionar nessas televisões

Acontece que praticamente todos os meses, a empresa se despede de alguns aparelhos que não são mais compatíveis

Isabella Valverde - 02 de setembro de 2024

(Foto: Reprodução/ Pexels/ freestocks.org)

É inegável que a Netflix é um dos serviços de streaming mais acessados nos últimos tempos, ganhando o coração dos usuários pela ampla variedade de filmes e séries disponíveis no catálogo.

Por lá, ainda é possível ter acesso a conteúdos exclusivos que não podem ser vistos na televisão ou em outras plataformas.

No entanto, os usuários devem ficar atentos! A partir deste mês de setembro, a Netflix deixará de funcionar em alguns televisores.

Atenção! Em setembro a Netflix deixará de funcionar nessas televisões

Acontece que praticamente todos os meses, a empresa se despede de alguns aparelhos que não são mais compatíveis.

Assim, assinantes com esses modelos não conseguirão mais acessar os serviços da plataforma ou fazer login em suas contas pelos televisores.

Em comunicado emitido, a Netflix informou que para funcionar, os aparelhos devem seguir alguns pré-requisitos, como reproduzir conteúdo em 1080 pixels, não ser muito antiga e ter conexão com a internet.

Para se preparar, as televisões que não terão mais acesso ao streaming são aquelas com mais de 10 anos, sendo então necessário se certificar de quando a sua foi lançada no mercado para evitar futuros problemas.

A partir de agora, por mais que você tente ir até a loja buscar pelo aplicativo, aparecerá um aviso de que sua TV não é mais compatível com o serviço.

Porém, se você não tem dinheiro para comprar um novo aparelho, uma alternativa para continuar usando o streaming é adquirir, por exemplo, um Chromecast.

Uma outra opção é espelhar a tela do celular no televisor para que continue sendo possível assistir as suas séries e filmes preferidas, sem ter que gastar um valor absurdo para isso.

Ainda não viu?

6 estreias da Netflix para setembro: os melhores filmes e séries

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades, tudo em tempo real para você!