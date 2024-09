Conheça a cidade que está recebendo investimento bilionário para se tornar a nova queridinha do turismo em Goiás

Setores náutico, rural, cultural e religioso são alguns dos pontos que tem alavancado o município

Gabriella Pinheiro - 02 de setembro de 2024

Imagens ilustrativas do Bali Resorts, sendo construído em Luziânia. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Na mira do segmento turístico, a cidade de Luziânia tem conquistado espaço e reconhecimento estadual. A prova é que, nos próximos cinco anos, o local pode receber investimentos de até R$ 5 bilhões para novos empreendimentos. A estimativa foi dada pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Marcos de Araújo Melo, ao Empreender em Goiás.

Os setores náutico, rural, cultural e religioso são alguns dos pontos que tem alavancado a cidade na modalidade e, de quebra, servido para a chegada de novos projetos.

Um deles, por exemplo, é o complexo turístico com parque aquático, marina, resort e condomínios de alto padrão, o Bali Park, que conta com um investimento de R$ 1,2 bilhão. Junto a ele, está sendo construído o primeiro projeto de multipropriedade da empresa no estado, o Wyndham Luziânia Corumbá IV Lake Resort.

Para o lazer dos visitantes, haverá uma vinícola com capacidade de produção de um vinho 100% luzianiense. A previsão do grupo é que também tenha um resort para que os turistas acompanhem o processo de fabricação do vinho.

A expectativa, de acordo com Marcos, é que os investimentos ajudem na criação de empregos, aumentem a renda e melhorem a qualidade de vida da população, além de aumentar a movimentação nos comércios e serviços.

“No final deste ano, deve ser inaugurada a Escola do SESI Senai, que vai ser uma das maiores do estado de Goiás, com investimento de mais de R$ 60 milhões. Todo bancado pela Fieg. E estamos também buscando capacitações junto ao Senac. Então, a prefeitura vai incentivar tudo o que for possível, dentro da legalidade, para que essas empresas se estabeleçam na cidade”, destaca.

Marcos também reforça que o turismo às margens do Lago Corumbá IV, considerado um dos maiores do Brasil em volume de água, é um dos atrativos da região. Ele possui 173 quilômetros de área e banha sete cidades goianas: Abadiânia, Alexânia, Luziânia, Silvânia, Novo Gama, Corumbá de Goiás e Santo Antônio do Descoberto.