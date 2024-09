Governo de Goiás divulga processos seletivos para diversas vagas e salários de até R$ 8,3 mil

Seleção acontecerá em duas etapas e inscrições poderão ser feitas de forma online

Gabriella Pinheiro - 03 de setembro de 2024

Candidatos durante prova de concurso (Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil)

O Governo de Goiás divulgou dois editais de processos seletivos simplificados com vagas temporárias para Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e na Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapeg).

As inscrições podem ser feitas a partir da próxima sexta-feira (06), de forma exclusivamente online por meio do Portal de Seleção.

No total, são 07 oportunidades disponíveis para atuação na PGE para os cargos de Analista de Cálculo Júnior, com salário de R$ 4,8 mil, e três para Analista de Cálculo Pleno, com vencimento de R$ 6 mil – ambas com auxílio-alimentação de R$ 500. Os interessados devem ter formação superior em Ciências Contábeis, Matemática ou Estatística.

Já na Fapeg, estão sendo ofertadas cinco vagas para Analista de Ciência, Tecnologia e Inovação – Área I, com remuneração de R$ 8,3 mil. Para estas, é necessário diploma de mestrado, em qualquer área de conhecimento, em programa de pós-graduação reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) do Ministério da Educação.

Além disso, é desejável que os candidatos que queiram se aplicar para a oportunidade tenham conhecimento básico em inglês, experiência em mapeamento e modelagem de processos, conhecimento em propriedade intelectual e metodologia científica e outras.

O processo seletivo acontecerá em duas etapas, sendo elas: análise curricular e entrevista. A prova de títulos será feita no momento da candidatura.

Os selecionados em uma das funções terão carga horária de 40 horas semanais, com possibilidade de viagens, no caso da Fapeg.

Mais informações estão disponíveis no edital.