Jovem que tentou atropelar policial ao fugir de blitz em Anápolis é denunciado por 4 crimes

Caso ocorreu durante Operação Direção Consciente e suspeito confessou ter ingerido bebidas alcoólicas

Augusto Araújo - 03 de setembro de 2024

Motorista colidiu com mureta após fuga. (Foto: Reprodução)

O jovem João Vitor Alves da Rocha, de 22 anos, que foi preso após tentar atropelar um policial e dar início a uma perseguição pelas ruas de Anápolis, foi denunciado pelo Ministério Público (MP) e agora responderá por quatro crimes.

Conforme relatado pelo Portal 6, na madrugada de 17 de agosto, o suspeito foi abordado por um grupo de agentes da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Anápolis (Dict), durante a Operação Direção Consciente.

Assim, o motorista teria acelerado e partido para cima da equipe. Ele quase passou por cima do policial civil Adriano Aires Fontes Boa, que só não foi atingido porque conseguiu desviar.

Na sequência, teve-se início uma perseguição pelas ruas de Anápolis que durou cerca de 15 minutos, até chegar à Avenida Brasil.

A fuga teve fim quando o motorista colidiu contra uma viatura e a mureta que separa as pistas da via. O impacto fez o veículo rodar na pista e causou o estouro de um dos pneus, obrigando o jovem a parar.

No ato, ele foi preso em flagrante delito. Ao ser questionado pelos policiais, o autor confessou ter ingerido bebida alcoólica e alegou ter corrido porque o carro estava com a documentação atrasada.

O jovem ainda realizou o teste do bafômetro, constatando que possuía teor de 0,66 mg/L de álcool no sangue, mais do que o dobro do limite permitido pela legislação.

Diante dos fatos, o promotor de Justiça Bruno Henrique da Silva Ferreira, em substituição na 6ª Promotoria local, denunciou João Vitor pelos crimes de: embriaguez ao volante; excesso de velocidade; tentativa de homicídio duplamente qualificado (por dificultar a defesa e por ser a vítima policial civil no exercício das funções); e dano ao patrimônio público.