Casal de Goiânia anuncia novo integrante do trisal após viralizar com procura frustrada

Anúncio oficial aconteceu por meio de uma live, onde a mulher garantiu ter experiência

Gabriella Pinheiro - 04 de setembro de 2024

Trisal de Goiás. (Foto: Reprodução)

Após meses de busca para encontrar a terceira mulher para integrar a relação, o casal de Goiânia que ‘lutava’ para completar o trisal anunciou o fim da empreitada e revelou ter achado uma nova companheira.

O anúncio foi feito pela dupla, formada por Lena, de 39 anos, e Lucas, de 42, por meio de uma live realizada no Instagram na última segunda-feira (02).

No vídeo, eles mostram a terceira integrante, a auxiliar administrativa Hassana Azanki Ceolin – que, inclusive, já se intitula noiva do casal na biografia do Instagram.

Questionada por um seguidor se estava preparada para assumir a relação, ela garante que não tem medo e que já chegou a integrar um trisal anteriormente.

“Eu já tive um trisal antes e eu assumi desde antes. Então, a minha família sabe, todo mundo da minha cidade sabe, é uma cidade pequena então todo mundo sabe. Eu nunca fui de esconder nada e também nunca fui de importar com o que os outros falam, sabe? É minha cabeça, meu coração e pronto. A gente vai enfrentar o que for e vai enfrentar juntos”, afirmou.

Em uma postagem divulgada nas redes sociais, o trio celebrou o início da relação e reforçou o amor que sentem uns pelos outros.

“Quando o amor transborda, ele encontra novos caminhos para se expressar. […] Celebramos a união de três corações que se escolheram, sem medo de amar além dos limites impostos”, diz.

Veja vídeo: