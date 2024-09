Incêndio gigante toma conta de área ao lado de faculdade em Goiânia

Imagens registradas no local mostram a dimensão das chamas

Thiago Alonso - 04 de setembro de 2024

Incêndio ocorreu nas proximidades da UNIP. (Foto: Reprodução)

Um incêndio de grandes proporções assustou moradores do bairro Fazenda Marginal Botafogo, na noite desta quarta-feira (04), em Goiânia. As chamas atingiram uma área ao lado da Universidade Paulista (UNIP).

Registros feitos por populares mostram o fogo chegando bem próximo de casas da região, que costuma receber um fluxo elevado de pessoas.

Nas imagens, é possível ver a altura das chamas, que ultrapassam a de alguns prédios, sendo visíveis da BR-157, que fica ao lado do loteamento.

Motoristas que passavam pelo local precisaram desviar o trajeto para evitar se aproximar do foco, devido ao perigo do contato com as cinzas.

Mais informações a qualquer momento.