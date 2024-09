Investimentos de R$ 131 milhões do Governo de Goiás e da Saneago garantem abastecimento de água em Anápolis

Melhoria da gestão e aumento da capacidade econômica da companhia possibilitaram intervenções que aprimoraram a prestação do serviço no terceiro maior município do Estado

Publieditorial - 04 de setembro de 2024

Governador (Foto: Divulgação/ Secom Goiás)

Com o objetivo de garantir o fornecimento de água tratada aos mais de 390 mil anapolinos, o Governo de Goiás e a Saneago investiram cerca de R$ 131 milhões no município. Os recursos foram destinados a integração de sistemas, automatização de procedimentos e construção de novas estruturas. O resultado foi percebido pela população, que deixou de sofrer com a falta d’água nos períodos de estiagem, um problema que havia se tornado crônico.

Anápolis é o terceiro maior município do estado de Goiás e já conta com o serviço de abastecimento universalizado. São 2.170 quilômetros de redes de distribuição. A melhoria da gestão e o aumento da capacidade econômica da companhia possibilitaram uma série de intervenções que aprimoraram os sistemas.

Em 2020, foi realizada a integração do Sistema Daia ao Sistema Piancó e houve incremento da produção de água com a interligação de novos poços. Em 2021, foi inaugurada a Estação de Tratamento de Água Compacta, 100% automatizada, possibilitando um grande salto em termos de qualidade do serviço. O cronograma de investimentos seguiu com a ampliação do Centro de Reservação Aeroporto, que passou a ter capacidade para 1,2 milhão de litros por segundo.

Em seguida, já no segundo lote de obras, foram ampliados os Centros de Reservação Calixtópolis e Recanto do Sol, com capacidade total para um milhão de litros, além da construção de 17,1 quilômetros de redes e 736 novas ligações, 15 bairros foram atendidos. No terceiro lote de obras, ocorreu a ampliação da Elevatória de Água tratada do setor Jardim América, com a implantação da Elevatória de Santo André. Mais 59,5 quilômetros de redes foram construídos para atender mais 59 bairros.

Com o quarto lote de obras, em andamento hoje, toda a cidade está sendo contemplada com a ampliação da capacidade da Estação de Tratamento de Água de 800 para 1.600 litros por segundo e a criação de mais dois novos módulos e uma subestação elétrica e Unidade de Tratamento de Resíduos. Além disso, mais 43 quilômetros de redes estão em construção, integrando modulações e ligações nos 14 Centros de Reservação da cidade. Ao todo, 147 bairros serão beneficiados.

Esgoto

No período de 2019 a 2023, Anápolis passou por grandes transformações no quesito esgotamento sanitário. Nos últimos anos, a empresa dobrou a extensão da rede no município,incluindo 80 mil moradores no serviço e atingindo mais de 83% da população com o benefício.

Com os novos investimentos, até 2025, 93% dos anapolinos estarão contemplados com redes de esgoto.