Motorista de aplicativo mostra como consegue R$ 600 limpo por dia (já descontando lanche e combustível)

Revelação foi dada pelo condutor Lucas Alves por meio de um vídeo no Instagram

Gabriella Pinheiro - 04 de setembro de 2024

(Foto: Reprodução/ Instagram/@lucasalvesoficial01)

Ganhando um salário digno de médico, mas atuando como motorista de aplicativo na modalidade de transporte. Pelo menos é o que garante um condutor que afirma tirar R$ 600 limpo em apenas um dia de trabalho. A quantia, inclusive, já desconta lanche e combustível adquiridos por ele.

A revelação sobre o valor foi dada pelo condutor Lucas Alves por meio de um vídeo publicado na página oficial dele no Instagram. Saiba mais lendo a matéria até o final.

Na gravação, ele mostra que começa o dia indo para academia e, em seguida, inicia as corridas por aplicativo. A primeira delas, foi uma no valor de R$ 100, em que ele cobrou um adicional para descer um sofá que estava no terceiro andar de um prédio.

Depois, ele ainda leva um saco de cimento para um outro local – mencionando que uma pessoa rasgou o item. Em seguida, o prestador de serviço exibe algumas outras entregas de materiais de construção feitas ao longo do dia até o horário de almoço.

Logo após, ele fez a mudança de residência de um casal, ganhando R$ 255. Já no fim da noite, ele leva outros passageiros, que portavam uma TV, até o destino almejado.

No fim do dia, o motorista de aplicativo mostra que conseguiu faturar na plataforma R$ 778,89 e, subtraindo alguns gastos, com gasolina e alimentação, conseguiu um lucro de pouco mais de R$ 607.

