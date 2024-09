Pirenópolis: final de semana terá shows gratuitos de Maria Gadú, Marcelo Falcão e Toni Garrido

Chegando à 23ª edição, Canto da Primavera também trará apresentações de artistas locais e oficinas relacionadas ao universo musical

Augusto Araújo - 04 de setembro de 2024

Artistas foram os primeiros confirmados no Canto da Primavera. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Neste final de semana, Maria Gadú, Marcelo Falcão e Toni Garrido serão as principais atrações do festival Canto da Primavera, que chegou à 23ª edição sendo realizado em Pirenópolis.

Conforme a programação, os artistas farão o show de encerramento de sexta-feira (06), sábado (07) e domingo (08), respectivamente.

A célebre cantora paulista de MPB deve se apresentar a partir das 23h, após subirem ao Palco Garagem nomes como a DJ Gabi Matos, Walter Carvalho & Gilberto Correia, e Valéria Costa.

Ex-vocalista da banda O Rappa, Marcelo Falcão fará o show no mesmo horário, mas no sábado, após performances do DJ Daniel de Mello, e as banda The Viollins e Carne Doce.

Por fim, fechando a programação no domingo, Toni Garrido fará o show às 20h, após apresentações do DJ Fabrício Roque, da Banda Pequi e do cantor Hugo Vitti.

Vale destacar que o Canto da Primavera iniciou na terça-feira (03) e contará com apresentações de artistas locais, além de oficinas envolvendo o universo musical.

A programação completa pode ser conferida por meio do site oficial do festival.