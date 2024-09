Marina Ruy Barbosa é cotada para interpretar Suzane von Richthofen em nova série

Segundo o jornal O Globo, as gravações começam ainda neste semestre

Folhapress - 06 de setembro de 2024

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – O Prime Video vai produzir uma série sobre a Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, mais conhecida como “o presídio dos famosos”, em Tremembé, interior de São Paulo, e Marina Ruy Barbosa é a favorita para protagonizar a produção.

Depois de encerrar o contrato fixo com a Globo, a atriz está cotada para viver Suzane von Richthofen. Os irmãos Cravinho, Elize Matsunaga e o casal Nardoni também serão retratado no documental. Segundo o jornal O Globo, as gravações começam ainda neste semestre, com direção de Vera Egito. A série será baseada em histórias reais que aconteceram no presídio dos criminosos conhecidos no país.

Em 2006, Suzane matou os pais e foi condenada a 39 anos e seis meses de prisão pelos crimes de duplo homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa das vítimas, e fraude processual, por ter alterado a cena do crime. O engenheiro Manfred Albert e a psiquiatra Marísia Von Richthofen foram mortos em outubro de 2002.

Ela teve a ajuda do então namorado, Daniel Cravinhos, e do irmão dele, Cristian Cravinhos, que também cumpriram pena.

Tremembé.Suzane, conseguiu progressão de pena e está em liberdade desde 2023, já foi interpretada na ficção por Carla Diaz “A Menina que Matou os pais”, “O Menino que Matou meus Pais” (ambos de 2021) e “A Menina que Matou os Pais – A Confissão” (2023), produções do Prime Video.