Caixa libera dinheiro para quem está com nome sujo; veja requisitos e como solicitar

Iniciativa oferece suporte financeiro para brasileiros negativados

Gabriella Pinheiro - 07 de setembro de 2024

Na Caixa, 69% das unidades apresentam média salarial maior entre homens homens (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Quem está com o nome sujo pode ter direito a obter uma quantia em dinheiro. Isso porque a Caixa Econômica Federal (CEF) lançou um empréstimo de R$ 1 mil para esse público, por meio do aplicativo Caixa Tem.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar um suporte financeiro para os brasileiros que estão enfrentando dificuldades econômicas e possuem acesso a poucas linhas de crédito tradicionais.

Para solicitar o acesso a quantia, os interessados devem seguir alguns critérios, sendo eles: ter uma conta ativa no Caixa Tem, usá-la de maneira regular e informar a renda corretamente.

Antes que o crédito seja liberado, a Caixa avalia os compromissos e as dívidas para verificar se você possui um perfil de cliente solvente.

Os negativados que tiverem interesse devem atualizar as informações no aplicativo e, depois, selecionar a opção “Crédito Caixa Tem”. Depois, basta fazer uma simulação para conhecer os valores, taxas e condições do empréstimo.

Logo em seguida, é necessário verificar se todas as informações estão corretas e, posteriormente, enviar a solicitação no aplicativo da Caixa.

