Ex-companheiro descumpre medida protetiva, arromba portão e mulher alega ter sido estuprada, em Anápolis

Ela já teria registrado diversos boletins de ocorrência em função da agressividade do homem

Thiago Alonso - 07 de setembro de 2024

Caso ocorreu em um motel do Jardim São Paulo, em Anápolis. (Foto: Captura/Google Street View)

Uma mulher, de 43 anos, afirmou ter sido vítima de estupro praticado pelo ex-companheiro, na madrugada deste sábado (07), no Jardim São Paulo, em Anápolis.

Segundo a vítima, o homem, o qual ela possui uma medida protetiva, havia ido até a casa dela por volta das 02h, danificando o portão e pedindo para entrar.

Ao adentrar a residência, o suspeito afirmou que estava com fome e, como não havia nada aberto naquele horário, sugeriu que fossem para um motel para comer.

Assim foi feito, mas, ao chegarem lá, logo após se alimentarem, o ex-companheiro insistiu para que tivessem relações sexuais. A mulher, por sua vez, afirmou que “saiu para comer, não para trepar”.

Contudo, com medo de ter fotos íntimas vazadas — as quais ele a obrigou a tirar no local — e de ser espancada – já que ele tem diversas ocorrências registradas em relação à agressividade do ex-companheiro, a vítima concordou.

Após o ato, ela alegou que ele teria tomado o celular dela, a ameaçando para que não denunciasse o caso.

Já na manhã seguinte, a vítima acionou a Polícia Militar (PM), relatando o abuso, e foi encaminhada para uma delegacia da Polícia Civil (PC).

Lá, os policiais questionaram a mulher sobre a ocorrência e sobre onde o suposto autor estaria, sendo que ela indicou onde ele trabalhava. Foram feitas rondas na região, mas o suspeito não foi encontrado.