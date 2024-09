Pesquisa Atlas Intel/Portal 6 mostra Professor Alcides com 42,8% e Leandro Vilela com 37,5% em Aparecida

Disputa pelo comando da Cidade Administrativa se acirra, a menos de um mês para as eleições

Pedro Hara - 07 de setembro de 2024

Professor Alcides e Leandro Vilela. (Foto: Divulgação)

Contratada pelo Portal 6, a primeira rodada da pesquisa Atlas Intel para Prefeitura de Aparecida de Goiânia revela um acirramento na disputa entre Professor Alcides (PL) e Leandro Vilela (MDB), a menos de um mês para as eleições.

No cenário estimulado, em que os nomes são apresentados ao eleitor, Alcides lidera o levantamento com 42,8% das intenções de voto, seguido de perto por Vilela (MDB), com 37,5%. Willian Panda (PSB), por sua vez, foi escolhido por 11,1% dos entrevistados.

Os que não souberam ou não quiseram responder somam 4,1%, enquanto 4,5% afirmaram que votarão em branco ou em nenhum dos três candidatos.

Considerando apenas os votos válidos, onde são excluídos aqueles que não optaram por nenhum dos três postulantes à Prefeitura, Alcides soma 46,9%, Vilela tem 41% e Panda, 12,2%.

Segundo turno

A Atlas Intel/Portal 6 simulou três cenários de segundo turno envolvendo Professor Alcides, Leandro Vilela e Willian Panda.

Entre Alcides e Vilela, o deputado federal aparece com 44% das intenções de voto, contra 43% do emedebista. Os que não souberam ou não quiseram responder somam 4%, enquanto 9% pretendem votar em branco ou nulo.

No cenário entre Alcides e Panda, o candidato do PL tem 51% das intenções de voto, contra 26% do vereador. Os que não souberam ou não quiseram responder somam 10%, enquanto 13% pretendem votar em branco ou nulo.

Por fim, entre Leandro Vilela e Willian Panda, o emedebista vence com 48% das intenções de voto, contra 17% do pessebista. Os que não souberam ou não quiseram responder somam 9%, enquanto 27% afirmaram que votarão em branco ou nulo.

Metodologia

A pesquisa Atlas Intel/Portal 6 foi realizada com 1.225 eleitores de Aparecida de Goiânia, entre os dias 01 e 06 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o grau de confiança é de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º GO-00108/2024.