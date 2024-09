Saúde, educação, má-conservação de ruas, calçadas e áreas de lazer: os maiores problemas que afetam Aparecida

Atlas Intel/Portal 6 perguntou aos eleitores quais as maiores insatisfações com a cidade

Pedro Hara - 07 de setembro de 2024

Visão aérea da cidade de Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

A primeira rodada da pesquisa Atlas Intel/Portal 6 para a Prefeitura de Aparecida de Goiânia perguntou aos eleitores quais são os principais problemas que afetam a cidade.

Em primeiro lugar está a saúde, com 65% das menções. Em seguida vem a educação, com 44,1%, e a má conservação das ruas, calçadas e áreas de lazer do município, citada por 27,5% dos entrevistados.

Outras áreas mencionadas no levantamento são: criminalidade (26,4%); limpeza urbana (24%); transporte público (21,6%); habitação (13,8%); desordem urbana e barulho (12,9%); corrupção (10,2%); burocracia e barreiras para negócios (9,9%); poluição (6,7%); degradação do centro da cidade (3,8%); engarrafamentos (3,1%); e população de rua (3%).

A responsabilidade por resolver esses problemas ficará a cargo de Professor Alcides (PL), Leandro Vilela (MDB) e Willian Panda (PSB), postulantes à Prefeitura de Aparecida de Goiânia

Metodologia

A pesquisa Atlas Intel/Portal 6 foi realizada com 1.225 eleitores de Aparecida de Goiânia entre os dias 01 e 06 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o grau de confiança é de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º GO-00108/2024.