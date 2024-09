Cidades goianas devem registrar quase 40ºC nesta segunda-feira (09); veja quais

Cimehgo ainda fez alerta para a baixa umidade e má qualidade do ar

Davi Galvão - 08 de setembro de 2024

Dia quente em Goiânia. (Foto: Arquivo/Governo de Goiás)

Nesta segunda-feira (09), os goianos devem se preparar para temperaturas bastante elevadas em todo o estado, com máximas que irão esbarrar nos 40 °C. A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

Conforme o boletim, o cenário será marcado pelo predomínio de sol em todas as regiões do estado, máximas em elevação especialmente no período da tarde, sem previsão de chuvas.

O Cimehgo ainda alertou para a umidade relativa do ar, que estará no nível de emergência, além da má qualidade do ar, em decorrência da fumaça originada das queimadas.

Entre as regiões, as que devem ter as máximas mais intensas são: Oeste e Norte, com 39 °C, em cada. No Centro e Sul, a expectativa é de 35°C, enquanto no Leste, 38°C, e no Sudoeste, 37°C.

Se destacando com a temperatura mais quente no estado, a cidade de Porangatu deve registrar 38 °C, seguida por Jataí, Araguapaz e Aruanã, que marcarão 37 °C.

Em Goiânia, Rio Verde, Iporá, Montes Claros, Caiapônia e Doverlândia, a expectativa é de máximas de 36° C.

Itumbiara, Santa Helena e São Simão devem registrar máximas de 35 °C, enquanto Anápolis e Cristalina não devem passar dos 30 °C.

Do outro lado, Cristalina e Formosa devem registrar as mínimas em maior evidência do dia, ambas as cidades com 17 °C.