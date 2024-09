Sobe para três o número de vítimas fatais em grave acidente em rodovia de Goiás

Conforme os bombeiros, no interior de um dos carros estavam neta, mãe e avó, tendo estas duas últimas também vindo a óbito

Davi Galvão - 08 de setembro de 2024

Registro do estado do carro após a colisão. (Foto: Reprodução)

Mais uma vítima fatal foi confirmada em decorrência do grave acidente ocorrido neste sábado (07), na GO-326, em Anicuns, região Central do estado.

A mulher, que ainda não teve a identidade divulgada, foi levada a um hospital local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no mesmo dia.

Com este óbito, subiram para três as fatalidades do acidente, envolvendo um Fiat/Siena e outro veículo, que ficou irreconhecível.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, no interior do Siena estavam a neta, mãe e avó, tendo estas duas últimas também vindo a óbito.

Estela Mara Coelho foi uma destas fatalidades que já teve a identidade revelada. Mãe de dois filhos, a partida prematura que teve causou forte comoção nas redes sociais neste final de semana.

Outra vítima segue internada no Hugol com fraturas nas pernas e braços, de acordo com o Hospital Municipal de Anicuns.