Wakepark do sertanejo Mateus será palco da última etapa do campeonato brasileiro da wakeboard; ingressos já estão à venda

Sunset Wake Park é conhecido por oferecer uma série de atividades radicais aquáticas

Gabriella Pinheiro - 08 de setembro de 2024

(Foto: Divulgação)

No dia 14 de setembro, Goiás será palco da última etapa do Campeonato Brasileiro de Wake, considerado um dos eventos mais esperados pelos amantes de esportes radicais.

A competição acontecerá no Sunset Wake Park, em Senador Canedo, espaço pertencente ao cantor sertanejo Mateus, que faz dupla com Jorge.

O evento contará com disputas ao longo do dia e terá início às 08h. No encerramento, haverá ainda apresentação da banda Maglore e do DJ Mucio.

Os atletas interessados em participar podem obter ingressos por meio do site Sympla, com valores a partir de R$ 200. Já aqueles que quiserem apenas assistir, os bilhetes estão disponíveis na plataforma Q2 Ingressos, com valores a partir de R$ 60.

Famoso pela prática do wakeboard, o Sunset Wake Park é conhecido por oferecer uma série de atividades radicais aquáticas.