Deolane Bezerra deixa cadeia para cumprir prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica

Ainda não há confirmação do local onde influenciadora vai cumprir prisão domiciliar

Folhapress - 09 de setembro de 2024

Deolane Bezerra, advogada e influenciadora digital. (Foto: Reprodução/Instagram).

JOSÉ MATHEUS SANTOS

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) – A advogada e influenciadora Deolane Bezerra deixou a cadeia na tarde desta segunda-feira (9) para cumprir prisão domiciliar. Ela saiu da Colônia Penal Feminina do Recife por volta das 15h.

A saída aconteceu após o TJ-PE (Tribunal de Justiça de Pernambuco) conceder prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica à empresária, em decisão do desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, da 4ª Câmara Criminal do tribunal.

De acordo com a decisão do desembargador, Deolane vai usar tornozeleira eletrônica enquanto estiver em prisão domiciliar. O magistrado determinou que ela permaneça sem contato com outros investigados e fique em endereço residencial, inclusive nos finais de semana e feriados. A decisão também proíbe Deolane de se manifestar em redes sociais ou pela imprensa durante a prisão domiciliar.

Ainda não há confirmação do local onde Deolane vai cumprir a prisão domiciliar, se no Recife ou em São Paulo, onde tem residência.

Deolane é investigada por suspeita de envolvimento em uma suposta organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro e que teria movimentado quase R$ 3 bilhões.

Para soltar Deolane, o desembargador Eduardo Guilliod Maranhão disse que ela é “primária, possui bons antecedentes” e que “seu trabalho é o sustento da sua família, bem como é mãe de uma criança com oito anos de idade”.

“Inclusive, esta circunstância é de extrema relevância a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal, em decisão histórica, concedeu habeas corpus coletivo para “para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional”, escreveu o magistrado, em referência a uma decisão de 2018 da Segunda Turma do STF.

Em mensagem escrita na prisão e divulgada em suas redes sociais neste domingo (8), Deolane voltou a dizer que é inocente e que não há “uma prova sequer” contra ela.

“Olha eu aqui de novo, tá demorando, né?”, diz ela no início da carta, em que agradece o apoio de seus seguidores e afirma que, como “operadora do direito”, aguarda os prazos da Justiça -ela é advogada.

Deolane e a mãe foram presas na quarta-feira (4) na operação Integration, deflagrada na capital pernambucana e em outros quatro estados.

A investigação foi iniciada em abril de 2023, para identificar e desarticular organização criminosa voltada à prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

Conforme o inquérito, a suposta quadrilha usava várias empresas de eventos, publicidade, casas de câmbio, seguros e outras para lavagem de dinheiro feita por meio de depósitos e transações bancárias.

Como a Folha de S.Paulo mostrou, um Lamborghini Urus ostentado nas redes sociais foi central para a prisão da influenciadora. O carro de luxo, comprado no segundo semestre de 2023, pertencia anteriormente à empresa Esportes da Sorte, apontada como principal agente no esquema investigado.

O Lamborghini, adquirido através de sua empresa Bezerra Publicidade e Comunicação LTDA por R$ 4 milhões, foi revendido pouco tempo depois, o que foi visto pelos investigadores como indícios de lavagem de dinheiro.