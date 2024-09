Mãe é presa após esfaquear mulher, agredir policiais e resistir à prisão na Grande Goiânia

Motivação teria sido um suposto ataque da vítima a filha da suspeita

Augusto Araújo - 09 de setembro de 2024

Suspeita esfaqueou vítima no braço durante confusão em Trindade. (Montagem: Reprodução)

Uma mãe, de 33 anos, foi presa em Trindade, cidade na Região Metropolitana de Goiânia, após esfaquear uma outra mulher, de 37 anos, resistir à prisão e agredir policiais.

O caso aconteceu no Setor Solange, na região Oeste do município, no sábado (07). A suposta agressora disse à Polícia Militar (PM) que tudo teria começado após a vítima supostamente ter atacado a filha dela.

Enfurecida, a suspeita teria ido tirar satisfações com a outra mulher, dando início a um confronto físico entre as duas.

No entanto, ao longo da briga, a mãe teria puxado uma faca e dado um golpe que feriu profundamente o braço da vítima. Em sequência, fugiu do local.

Os militares foram acionados e encontraram a suposta autora. Ao localizá-la, no entanto, ela teria tentado escapar da equipe e ainda acertado um policial com chutes e socos.

Diante dos fatos, a suspeita foi algemada e interrogada pelos agentes de segurança. Ela afirmou que teria utilizado a faca para se defender. No entanto, acabou descartando o objeto em um lugar indeterminado.

A mãe foi levada para a delegacia de Trindade, onde foi presa em flagrante por lesão corporal de natureza grave, desobediência e resistência à prisão.

Já a mulher agredida foi levada em um primeiro momento para o Hospital Estadual de Trindade (Hetrin). Contudo, devido ao estado do ferimento, foi transferida para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

O caso agora deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).