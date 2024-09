Confira o Plano de Governo do candidato a prefeito de Anápolis, Antônio Gomide

Propostas apresentadas ao TSE estão estruturadas em 11 eixos e 17 objetivos globais

Pedro Hara - 09 de setembro de 2024

(Foto: Igor Caldas)

Líder nas pesquisas eleitorais, Antônio Gomide (PT) propõe, no Plano de Governo, a construção de novos equipamentos públicos, principalmente unidades de saúde e escolas, para solucionar os problemas de Anápolis.

Além das obras, o documento prevê o fortalecimento e a criação de projetos voltados à população da cidade. O plano está estruturado em 11 eixos e 17 objetivos globais, norteados pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e pelas ações da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

Na área da Saúde, Gomide propõe quatro novas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24h, distribuídas no Recanto do Sol, Jardim Calixto, Bairro de Lourdes e Maracanã, além de novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) no Jardim das Oliveiras, Jardim das Américas, Jardim Primavera e Vivian Parque.

A construção de uma maternidade municipal e de uma Policlínica no Lago dos Buritis também consta no plano. Quatro novas unidades da Farmácia Popular, para distribuição de medicamentos, estão inclusas.

Na Educação, o Plano de Governo prevê a construção de duas escolas em tempo integral, nas regiões Norte e Sul da cidade, mas sem especificar quais bairros receberiam as unidades.

Para os alunos, Gomide se compromete a implementar aulas de inglês e espanhol, além de bibliotecas em todas as unidades de ensino, com livros didáticos e literários.

Na área do Meio Ambiente, a criação de dois parques e a revitalização dos parques da Matinha, no Maracanã, e Onofre Quinan, na Vila Góis, são citadas como áreas que passarão por reformas e obras.

Para a Infraestrutura de Anápolis, o candidato propõe atenção especial às inundações, por meio da criação do Plano Municipal de Contingência, com ações voltadas à redução de riscos e prevenção de enchentes. Nas ruas, haverá recapeamento e operação permanente de tapa-buracos, além da instalação de tampas em bocas de lobo.

A exemplo do Circuito Anapolino de Corrida de Rua, Gomide propõe o mesmo formato para ciclismo e mountain bike, na área de Esporte e Lazer. A ampliação do Bolsa Atleta e as reformas dos ginásios Internacional Newton de Faria, Carlos de Pina e Gracinda Maria da Silva também estão entre os compromissos.

Na Administração Pública, Ciência e Tecnologia, a intenção é facilitar o acesso e aumentar a gama de serviços oferecidos à população, como os disponibilizados pelo Rápido. Já para gerar empregos em Anápolis, o deputado pretende reestruturar os Centros de Formação (CENFOR) para capacitar trabalhadores para atuar no Daia, comércio e prestação de serviços.

A manutenção e expansão da Força Tática Municipal estão previstas, assim como o aumento da central de videomonitoramento 24h. O fortalecimento das patrulhas Maria da Penha, Escolar e Rural também faz parte das propostas de Gomide.

Na área de Desenvolvimento Econômico e Assistência Social, o candidato propõe o fortalecimento dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), Centro Pop e Centro de Referência da Mulher.

O apoio às atividades desenvolvidas no Centro de Convivência de Idosos (CCI) e a parceria com casas de acolhida, abrigos e albergues para a implementação de projetos focados na reinserção de dependentes químicos na sociedade também estão no Plano de Governo.