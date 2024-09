Saiba qual a aposta do mercado imobiliário para Aparecida de Goiânia

Associação chama a atenção dos propensos compradores de imóveis na cidadeSaiba qual a aposta do mercado imobiliário para Aparecida de Goiânia

Paulo Roberto Belém - 09 de setembro de 2024

Imagem aérea de Aparecida de Goiânia (Foto: Jhonney Macena)

Aparecida de Goiânia difere da Capital nas apostas imobiliárias da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO). Segundo a Associação, a segunda cidade com maior população do estado deve experimentar, nos próximos meses, o lançamento de empreendimentos que integram o programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal.

A expectativa, segundo o diretor de pesquisas e estatísticas da Ademi-GO, Credson Batista, vem do aumento do teto do valor dos imóveis financiáveis pelo programa. “Hoje está em R$ 350 mil, o que possibilitou que novos projetos pudessem ser desenvolvidos e os empreendedores viabilizassem seus investimentos”, explicou.

Empreendimentos que devem se concentrar, segundo o diretor, em regiões com maior densidade e mais próximas de Goiânia. “Bairros limítrofes à capital devem atrair mais investimento do segmento”, disse.

Momento oportuno

Credson chamou a atenção para o que ele denomina como “melhor momento” para os propensos compradores e investidores de imóveis nessa categoria na cidade. “É momento de participar desse mercado e capturar essa valorização do preço do metro quadrado que vem se mostrando forte”, sustentou.

O diretor ainda sugere a valorização de imóveis comprados dentro do programa. “As perspectivas de crescimento para os próximos anos é bastante interessante. Quem se antecipar terá a certeza de enxergar os seus imóveis valorizando”, finalizou.