Jovem que colidiu com filha do prefeito de Mossâmedes era prima da vítima

Familiar chegou a ser encaminhada para o hospital com vida, mas também não resistiu

Thiago Alonso - 10 de setembro de 2024

Jovens se envolveram em acidente de trânsito no domingo (08). (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O mesmo acidente em que morreu Isadora Cássia Adorno, de 27 anos, filha do prefeito de Mossâmedes, no último domingo (08), também resultou na perda de Sabrina Adorno, de 20 anos, prima da vítima, que estava no outro carro.

A jovem chegou a ser resgatada no dia do ocorrido e estava internada desde então em um hospital de Goiânia, mas não resistiu e faleceu nesta segunda-feira (09).

Junto com ela, estavam os pais, que são primos de Cassim Adorno (PDT), atual gestor do município, localizado na região Central de Goiás.

Com o impacto, Sabrina sofreu fraturas no fêmur, na bacia, nos braços e nas costelas, além de uma perfuração no intestino, conforme apontou o G1.

A vítima era estudante de farmácia e namorava há oito anos. Nas redes sociais, o companheiro lamentou ter que “se despedir forçadamente”: “não aprendi a te dizer adeus e acho que não vou saber como fazer isso, mas hoje deixo você ir”, publicou o jovem.

Em nota, o prefeito de Mossâmedes prestou solidariedade aos parentes: “meus pêsames e sentimentos neste momento”.

“O mesmo acidente que levou minha Isadora levou outra parte da família. Sabrina Adorno, filha dos meus primos. Sei exatamente o que estão passando, sinto muito”, publicou Cassim Adorno.

Nas redes sociais, amigos e familiares também se despediram de Sabrina.

“Que Deus dê um maravilhoso lugar a ela e que conforte sua alma”, comentou um seguidor.

“Desejo conforto para familiares e amigos neste momento tão difícil”, lamentou outro.