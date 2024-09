PC cumpre mais de 40 mandados judiciais contra golpe do falso financiamento em Goiânia

Segundo investigações, centenas de consumidores já foram catalogados. Há possibilidade de que haja mais vítimas

Gabriella Pinheiro - 10 de setembro de 2024

Operação PC, em Goiânia. (Foto: Divulgação/PC)

A Operação Protectio XXI da Polícia Civil (PC) cumpriu, na manhã desta terça-feira (10), 44 mandados judiciais, sendo 20 de prisão preventiva e 24 de busca e apreensão, na Região Metropolitana de Goiânia, visando combater o chamado “golpes do falso financiamento”.

Na prática, as vítimas avistam um anúncio de venda de veículos na internet, entram em contato com a empresa, que promete a aquisição em um curto prazo de tempo e de forma facilitada, pedindo para que o consumidor pegue quantias a título de “parcela de entrada de financiamento”.

Contudo, passado o prazo de obtenção do crédito e sem ter conseguido adquirir o bem, a vítima entra em contato para romper o contrato, mas descobre que, na verdade, assinou o contrato de consultoria de crédito, não conseguindo reaver os valores.

As investigações tiveram início em 2023 e resultaram no cumprimento de mais de 50 mandados judiciais, realizados em residências, estabelecimentos empresarias dos investigados e na suspensão das atividades de mais de 30 pessoas jurídicas. Documentos e aparelhos celulares foram apreendidos e recolhidos.

Conforme a PC, centenas de consumidores já foram catalogados e há possibilidade de que haja mais vítimas.

No momento, o inquérito apura o ônus criminal dos envolvidos, com a devida responsabilização penal. Estão sendo investigados crimes contra as relações de consumo, estelionato, organização criminosa e conexos.