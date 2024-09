Placa chama atenção de quem passa na frente de mercearia

Letreiro criativo brinca com música que tem feito sucesso nas paradas para anunciar produtos

Thiago Alonso - 10 de setembro de 2024

Estratégia de marketing chamou a atenção. (Foto: Thiago Alonso/Portal 6)

Embarcando no sucesso “Só Fé”, do anapolino Grelo, um empório localizado no Conjunto Vera Cruz, região Oeste de Goiânia, decidiu inovar em uma estratégia para atrair consumidores.

Com um letreiro criativo, o estabelecimento evoca a letra da música, anunciando diversos produtos, estrategicamente posicionado para a Avenida 2ª Radial, onde passam muitos carros.

“Aqui você encontra o mé, o leite das crianças e o modes da muié”, diz a chamada.

A placa, nada discreta, é exibida repetidas vezes, sempre relembrando o trecho da canção e chamando a atenção dos motoristas que passam pela região.

Essa tática criativa de marketing foi vista no Empório Philadelphia (@emporiophiladelphia), que funciona como uma mercearia e restaurante, além de vender bebidas — tal como cita Grelo na própria música.