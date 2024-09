Chuva tem data e local previstos para começar a cair em Goiás; saiba quando e onde

Apesar de concentradas em uma única parte do estado, previsão é de que a umidade geral melhore em todas as localidades

Davi Galvão - 11 de setembro de 2024

Chuvas devem ser concentradas em regiões específicas (Foto: Reprodução/Fernando Frazão/Agência Brasil)

Já a partir da noite do próximo domingo (15), os goianos poderão enfim ter uma trégua do clima seco, já que há a probabilidade de chuvas para região Sudoeste do estado.

A informação foi confirmada ao Portal 6 pela coordenadora do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Elizabete Alves Ferreira.

Conforme a especialista, a possibilidade é pequena, mas deve vir acompanhada do aumento da nebulosidade e de rajadas de vento, com o alerta especial para a cidade de Jataí, com nuvens de poeira.

Apesar disso, é pouco provável que precipitações ocorram em outras regiões do estado ao longo de setembro, mas, também a partir de domingo, os modelos meteorológicos apontam para a melhora da umidade.

Em Goiânia, por exemplo, o índice de umidade do ar está em 10% e poderá subir para 30%.

Outubro

Em relação a outubro, a especialista informou que o mês ainda terá índices pluviométricos de 10 a 50 milímetros abaixo da média, que, para se ter uma base de comparação, é de 144,1 mm na capital.

Tal redução se deve à persistência de massas de ar seco no estado, o que ocasiona a diminuição da umidade relativa do ar. Apesar disso, ainda são esperadas chuvas irregulares, especialmente a partir do dia 08.

A previsão é de que os índices de chuva voltem à normalidade somente em novembro.