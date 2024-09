Item comum em toda cozinha ajuda a eliminar o suor e amarelado das roupas

Produto muito potente e eficaz vai te auxiliar nessa missão de limpeza profunda e remoção do cheiro forte de suor

Magno Oliver - 11 de setembro de 2024

(Foto: Reprodução/Rodnae Productions/Pexels)

Com a rotina diária de correria, falta de tempo para as coisas e as altas temperaturas, não é incomum que apareçam nas roupas manchas de suor e amarelado.

Que sujar a roupa é algo inevitável a gente já sabe, agora conseguir manter ela sempre limpa e sem amarelado é uma tarefa bastante complicada.

A verdade é que à medida que vão sendo usadas, as peças vão acumulando sujeira e até mesmo alguns acidentes domésticos podem deixar os tecidos encardidos.

Se nessas horas você não sabe o que fazer, calma que tem solução. Um tutorial com uma misturinha poderosa viralizou nas redes sociais e promete te ajudar.

Item comum em toda cozinha ajuda a eliminar o suor e amarelado das roupas

O perfil no Instagram de dicas da @ayrlasilvestre trouxe um tutorial de limpeza que ajuda demais a lidar com a questão do amarelado e suor forte nas roupas.

“Lavar roupas de cama e banho com desengordurante ajuda a eliminar a gordura corporal, suor e amarelado das peças e o resultado é como se tivessem sido lavadas em lavanderia”, diz ela na legenda da gravação.

Só que antes de colocar sua roupa encardida ou encharcada de suor para lavar, é preciso testar a aderência do produto ao tecido.

“Pode se usar em roupas brancas ou coloridas, mas o ideal é testar em um cantinho do tecido para garantir que não vai manchar”, explica.

Como aplicar

Na legenda, a orientação é para colocar 500ml do produto junto com o sabão em pó na máquina de lavar. Em seguida, coloque para bater normalmente e, depois de finalizada a limpeza, confira o resultado.

Confira o vídeo completo do tutorial

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por AYRLA SILVESTRE | DICAS DE CASA (@ayrlasilvestre)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!