Meteorologista explica fenômeno que mudou a cor do céu de cidade em Goiás

Cidade já está há 140 dias sem chuvas e com a umidade relativa do ar em estado de atenção

Davi Galvão - 11 de setembro de 2024

Registro do céu de Jataí na última segunda-feira (09). (Foto: Reprodução/ Tv Anhanguera

Já sem chuvas há mais de 140 dias, os moradores de Jataí experienciaram, na última segunda-feira (09), um fenômeno climático impressionante e parecido com cenas típicas de filmes com características pós-apocalípticas de Hollywood.

Logo cedo, o céu do município estava completamente alaranjado, assustando os habitantes, chegando ao ponto das aulas serem suspensas.

Apesar disso, a explicação não tem nada de sobrenatural ou místico. Conforme a coordenadora do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Elizabete Alves Ferreira, tal fenômeno se deve a um acúmulo de fatores.

“Tem muita poeira suspensa [por conta da falta de chuvas] e aí qualquer vento que ocorre ali já levanta essa fuligem e terra, que ficam suspensos na atmosfera”, pontuou.

Desse modo, quando a radiação solar incide sobre essa camada de poluentes, altera a forma com que o olho humano capta as ondas de luz, indo do espectro azul – que é o habitual – para o mais alaranjado.

Possível melhora

Apesar de estar enfrentando este tempo seco e quente, há a previsão de mudanças para a região, já que, conforme o instituto, há possibilidade de que a região Sudoeste do estado – receba pequena quantidade de chuvas já na noite do próximo domingo (15).

Apesar das precipitações estarem restritas à região Sudoeste, o restante do estado também deve sentir uma melhora considerável na umidade do ar, a partir do mesmo período.