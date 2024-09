Motorista bêbado colide em CMEI de Anápolis e foge do local em seguida

Condutor chegou a ser abordado pela coordenadora da instituição, mas disse que "não iria falar com ela porque não é da polícia"

Thiago Alonso - 11 de setembro de 2024

Motorista colidiu contra grade da unidade escolar. (Foto: Reprodução)

Na mesma tarde de quarta-feira (11) em que uma motorista colidiu contra o muro do 4º Batalhão da Polícia Militar (4º BPM), em Anápolis, um acidente de trânsito semelhante ocorreu no CMEI Profª Célia Maria Rocha Malta, no Residencial Leblon.

Na ocasião, estava no local a coordenadora da instituição, que ouviu um forte estrondo nas grades da escola e foi rapidamente verificar o que havia acontecido.

Chegando até a fachada da unidade, a profissional teria se deparado com o suposto autor saindo do veículo, apresentando claros sinais de embriaguez, cambaleando, com fala arrastada e com odor alcoólico.

Ao tentar conversar com ele, o homem, de 53 anos, teria afirmado que “não iria falar com ela porque não é da polícia”, fugindo do local e deixando o carro preso em meio às ferragens.

Logo, a Polícia Militar (PM) foi acionada, se dirigindo até o CMEI e averiguando a situação do automóvel, que ficou parcialmente destruído.

Os militares encontraram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do suspeito, o identificando e o autuado pelo crime de dano ao patrimônio público.

Apesar do susto, ninguém se feriu, e o veículo foi encaminhado para um pátio logo após o acidente.

Agora, o caso será encaminhado para a Polícia Civil (PC), que devem realizar os devidos trâmites legais.