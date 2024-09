Nova área do Daia já tem 6 empresas definidas e expectativa de 600 novas vagas de emprego

Expansão tem mais de 1 milhão de metros quadrados distribuídos em 144 áreas

Paulo Roberto Belém - 11 de setembro de 2024

Expansão do Daia – DaiaPlam (Foto: Divulgção/Codego)

A expansão do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DaiaPlam) começa a chegar no seu principal objetivo: a instalação de empresas. De acordo com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), seis indústrias foram classificadas pelo órgão e poderão iniciar a construção de suas cartas fabris.

A classificação consta em homologação publicada no último dia (2) no Diário Oficial do estado. Em ordem de classificação da licitação, são elas: Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica, Naturnova Indústria e Comércio de Alimentos, Star-Refino e Comércio de Álcool, Bio Onda Comércio e Industrialização de Sacos e Sacolas Plásticas, H-Home Formas e Make Pack Embalagens.

A expectativa é que a chegada das indústrias deve gerar aproximadamente 600 empregos diretos, prevê a Codego, explicando que impulsionar emprego e renda para o estado foi uma das contrapartidas primordiais consideradas no edital que garantiu às empresas a disponibilidade das áreas.

A Companhia cita que os subsídios variaram de 12% a 36% no valor de mercado do terreno. “Ouvimos a classe empresarial e a sociedade para lançarmos de forma inédita uma licitação para assentar empresas no Daia”, informou a superintendente de Assentamento da Codego, Isabel Cristina.

Mais indústrias

As seis indústrias anunciadas vão ocupar 4,1% das 144 áreas disponíveis para a expansão do Distrito Agroindustrial de Anápolis, mas esse percentual deve aumentar em breve, segundo a Codego.

A superintendente reforça que a segunda etapa da licitação será lançada ainda em setembro para seleção de mais empresas interessadas em se instalar na Plataforma Logística Multimodal do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DaiaPlam), que totaliza mais de 1 milhão de metros quadrados de área.