Posto de Aparecida de Goiânia é interditado por vender gasolina adulterada

Procon Goiás dá dicas aos consumidores para não serem enganados ao abastecer

Paulo Roberto Belém - 11 de setembro de 2024

Imagem mostra fiscal do Procon Goiás interditando posto de combustível. (Foto: Reprodução)

Um posto de combustíveis de Aparecida de Goiânia, que não teve o nome revelado, foi fechado pelo Procon de Goiás na última sexta-feira (06) por comercializar gasolina com índice de etanol superior ao permitido pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).

No local, os fiscais identificaram o teor de 40% de etanol no litro da gasolina vendido, 12,5% a mais do que prevê a norma nacional (máximo de 27,5%/l) lacrando bombas do estabelecimento. E foi justamente por violar os lacres da fiscalização anterior que o posto foi interditado.

Segundo o órgão, o estabelecimento não pode ser reaberto até que a irregularidade seja sanada, o que precisa ser confirmado com uma nova fiscalização do órgão.

Orientação

O Procon dá dicas aos consumidores para não serem enganados ao abastecer. “Atenção às bombas de combustível, que devem estar lacradas e com informações exigidas pela ANP, como CNPJ e endereço do posto, além do selo do Inmetro”, explicou o órgão.

O órgão orientou que qualquer consumidor por pedir para verificar a qualidade do combustível vendido e que, quando da negativa, é dever do cidadão denunciar pelos telefones 151 (Goiânia), (62) 3201-7124 (interior) ou pela plataforma Procon Web.