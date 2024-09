Ana Castela, Luan Pereira, Detonautas e Fresno são os destaques do final de semana em Goiás

Se prepare para sair do sofá com atrações que prometem agradar todos os gostos e estilos

Isabella Valverde - 12 de setembro de 2024

Ana Castela, Luan Pereira, Detonautas e Fresno se apresentam em Goiás neste final de semana. (Foto: Reprodução/Instagram)

Depois de uma semana cansativa de trabalho e estudos, nada melhor do que aproveitar o final de semana para relaxar e curtir muito em boa companhia.

Pensando nisso, o Agenda Portal 6 separou uma programação especial para os goianos que querem cair na curtição. Então, se prepare para sair do sofá com atrações que prometem agradar todos os gostos e estilos.

Prometendo agitar a capital e unir os amantes da cerveja e do rock’n’roll, a 16ª edição do PiriBier é a pedida certa para aproveitar Goiânia da melhor maneira.

Com mais de 200 rótulos de cerveja e muita comida boa, o evento contará nesta sexta-feira (13) com shows da banda Supercombo, Versário e o grupo Detonautas, que encerra o primeiro dia da festividade.

Seguindo com a programação, o sábado (14) no PiriBier será animado pela banda goiana Sótão, seguida por Clube Retrô e, para fechar a programação, a banda Fresno.

Os interessados em participar da grande festa podem garantir os ingressos por meio do site BaladApp.

O agito não para por aí. Em Goianésia, o Goianésia Rodeio Festival (GRF), além do tradicional rodeio, promete agitar o público com shows imperdíveis.

Nesta sexta, a boiadeira Ana Castela será o grande destaque da noite, enquanto o sábado será embalado por Luan Pereira.

A festa conta com entrada gratuita, mas quem busca por mais conforto pode garantir o camarote por meio do site Ingresso S.A.

Por fim, em Anápolis acontece na sexta o Circuito Literário com o espetáculo Sertão Hamlet. A peça teatral será apresentada no Teatro Municipal, contando com entrada gratuita. Os interessados podem garantir as entradas por meio do site Sympla.

