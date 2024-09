Forma correta de guardar as carnes do mês no congelador (fica muito mais organizado)

Essa técnica simples, além de deixar tudo organizado, otimiza o espaço do congelador

Ruan Monyel - 12 de setembro de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/Nil Arts Na Cozinha)

Manter as proteínas no congelador é essencial para garantir a qualidade das refeições ao longo do mês, mas guardar as carnes pode ser um grande desafio.

Em uma família grande, obviamente, a quantidade de carne é maior e, consequentemente, fica difícil fazer tudo caber dentro do freezer.

Porém, existe uma técnica simples para otimizar o espaço, garantindo que o alimento fique bem acondicionado.

Forma correta de guardar as carnes do mês no congelador (fica muito mais organizado)

Quem cuida das tarefas domésticas sabe o quanto a organização do armário e da geladeira pode fazer a diferença no dia a dia.

Afinal, uma organização inadequada acaba dificultando o acesso a determinados tipos de alimentos ou até mesmo comprometendo a qualidade do produto.

Principalmente quando se trata de guardar as carnes no congelador, uma vez que as proteínas precisam ser refrigeradas para manter a qualidade.

Mas o que muita gente não sabe é que existe um jeito simples de colocá-las no congelador, otimizando o espaço, sem abrir mão da embalagem original.

A dica, compartilhada por um perfil no Instagram (@uiledicas), vai mudar a forma como você guarda as carnes na sua geladeira.

Quando compramos as proteínas já em porções de 1kg, geralmente elas vêm em uma bandeja de isopor que ocupa bastante espaço quando empilhada.

Mas, ao invés de colocar uma por cima da outra, o melhor é deixar a embalagem na vertical; assim, além de organizadas, você economiza espaço.

E, caso compre peças de carne no quilo, o ideal é separá-las em recipientes e etiquetar tudo para facilitar na hora de cozinhar. Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Uilenes (@uiledicas)

Dica boa, né? Você também pode gostar:

– Tempo máximo que as carnes podem permanecer guardadas no congelador

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!