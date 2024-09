INSS anuncia que donas de casa devem receber pagamento da aposentadoria; veja o valor

Segundo a especialista do FDR, Laura Alvarenga, para ter direito à aposentadoria, a dona de casa precisa contribuir mensalmente para o INSS, sendo que esse pagamento é feito de forma voluntária.

Para isso, ela deve realizar o pagamento de um carnê, que pode ser adquirido em bancas de jornais, papelarias ou solicitado em uma agência da Previdência Social. Outra opção é solicitar o carnê por meio do aplicativo ou site do Meu INSS.

Ao efetuar o pagamento mensal, a dona de casa se tornará segurada do INSS. O valor do pagamento varia de acordo com o salário mínimo vigente, permitindo que ela tenha acesso a benefícios como auxílio-doença, salário-maternidade e pensão por morte.

Além disso, após um período de contribuição, ela poderá se aposentar, com o valor da aposentadoria variando conforme as contribuições realizadas ao longo da vida.

No entanto, o mínimo da aposentadoria corresponde ao valor do salário mínimo vigente, que em 2024 é de R$ 1.412, e no próximo ano será reajustado para R$ 1.509, garantindo um importante aumento para os beneficiários.