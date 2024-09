Paulo Daher renuncia ao posto de vice de Vanderlan após decisão do TRE-GO

Segundo presidente metropolitano do PP, decisão foi tomada para "evitar desgastes e ruídos"

Pedro Hara - 12 de setembro de 2024

Vanderlan Cardoso e Paulo Daher durante convenção partidária. (Foto: Kevin Lucas)

Após o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) determinar a saída do PP da chapa encabeçada por Vanderlan Cardoso (PSD) à Prefeitura de Goiânia, o então candidato a vice, o presidente metropolitano do PP, Paulo Daher (PP), decidiu renunciar ao posto.

Segundo Daher, a motivação foi para “evitar desgaste e ruídos”, mas que continua no projeto do Senador. Quem assume o cargo é Sucena Hummel, presidente licenciada do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-GO).

O PP está envolvido numa disputa judicial envolvendo o PSD, de Vanderlan Cardoso e o União Brasil (UB), de Sandro Mabel. Os partidos disputam a legenda e o tempo de televisão ao qual a sigla tem direito.