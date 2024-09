Trump diz que não fará novo debate contra Kamala

Donald Trump anunciou nesta quinta-feira (12) que não participará um novo debate contra a sua rival do Partido Democrata, Kamala Harris.

“NÃO HAVERÁ UM TERCEIRO DEBATE!”, escreveu em uma publicação na Truth Social, rede social fundada por ele.

Depois do debate da terça, organizado pela ABC News, o empresário havia afirmado que a campanha democrata tinha proposto um novo debate porque estava desesperada. “Ela quer outro debate, porque sabe que perdeu esse, mas não sei se vamos ter mais um”, disse ao aparecer de surpresa no “spin room”, como é chamada a área reservada para entrevistas a jornalistas.

“Foi o melhor debate que eu já fiz. Eu me diverti. Espero que vocês tenham curtido também”, acrescentou na ocasião.

A conclusão da maioria dos analistas é, no entanto, de que o desempenho de Trump foi negativo, enquanto sua rival se saiu melhor do que o esperado no evento.