Cinema que cabe no bolso! Confira os filmes em cartaz em Aparecida de Goiânia

Com ingressos a R$12 e um grande lançamento de suspense, a diversão é garantida

Ruan Monyel - 13 de setembro de 2024

(Foto: Divulgação/Universal Pictures)

Curtir um cineminha a um preço acessível até parece um sonho, não é mesmo? Mas, nesta semana, é uma grande realidade! Com ingressos custando apenas R$12 nas salas convencionais, os cinemas de Aparecida de Goiânia prepararam uma programação super especial.

Com grandes e esperadas estreias, além de filmes que vêm chamando a atenção do público, essa é a oportunidade perfeita para curtir diversas produções pagando bem pouco. E, caso você ainda não saiba qual história assistir, aqui vai um breve resumo de tudo que está em cartaz.

O grande destaque da semana do cinema é a versão americana do suspense “Speak No Evil”, lançado em 2022. O longa francês que cativou o público fora do país ganhou essa versão, que finalmente chegou às telonas.

“Não Fale o Mal” entrega cenas que vão chocar o espectador, com momentos de tensão que prometem diversas sensações durante todo o filme. Na trama, uma família americana passa férias na Europa e conhece um grupo de britânicos aparentemente tranquilos.

A viagem, que tinha tudo para ser perfeita, se torna um grande pesadelo quando a família decide aceitar um convite para passar um fim de semana em uma casa de campo e nota que os anfitriões têm comportamentos perturbadores. Agora, eles devem lutar pela própria vida. Veja o trailer:

O polêmico “Silvio” também chegou aos cinemas. A narrativa foca no sequestro da filha de Silvio Santos e no momento em que o apresentador ficou como refém do grupo de bandidos. Estrelado por Rodrigo Faro, a produção desagradou muitos fãs desde que foi anunciada.

Outra história verídica que chegou aos cinemas é a inspiradora e improvável amizade de um homem com um animal. “Meu Amigo Pinguim” conta a história de José, um pescador que vivia recluso após passar por algumas tragédias. Ao resgatar um pinguim em alto-mar, ele redescobre o sentido de viver.

Outros grandes nomes do cinema americano, que viraram febre entre o público, continuam em cartaz por mais uma semana: “Deadpool & Wolverine” e “É Assim Que Acaba” já estão arrastando milhares de pessoas para os cinemas. Se você ainda não viu, aproveite o preço promocional!

Fechando a programação com excelência, outros títulos, como “Meu Malvado Favorito 4”, “Divertida Mente 2”, “Os Fantasmas Ainda Se Divertem”, “Hellboy e o Homem Torto”, “Robô Selvagem”, “Alien Romulus”, “Pets em Ação”, “Longlegs: Vínculo Mortal” e “Vovó Ninja” continuam com horários disponíveis.

Os horários das sessões e a classificação indicativa dos filmes podem ser vistos no site da sua rede de cinema preferida!