Entenda por que moradores da Grande Goiânia podem ser presos após brincadeira em parque

Imagens viralizaram e deram início entre aqueles que defendem a prática e os que foram contrários

Augusto Araújo - 13 de setembro de 2024

Guerra de bolinha de gel na Grande Goiânia viralizou nas redes sociais. (Montagem: Reprodução)

Na noite desta quarta-feira (11), viralizaram nas redes sociais imagens mostrando um grande número de pessoas fazendo uma “guerra” de bolinhas de gel, com armas de paintball, no que seria um parque do Setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia.

No entanto, apesar de ser uma aparente brincadeira inocente, a prática pode acabar até mesmo em prisão.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, o delegado Humberto Teófilo explicou que a movimentação pode se caracterizar como uma contravenção penal, por perturbação ao sossego público.

Dessa forma, o infrator pode cumprir uma pena de prisão de 15 dias até três meses pela brincadeira.

“Você pode registrar uma ocorrência em qualquer delegacia de polícia ou ir à Central Geral de Flagrantes, comunicar o fato que nós iremos até o local fazer a detenção desses ‘engraçadinhos’ ”, destacou Teófilo.

Reações mistas

Nas redes sociais, as imagens que viralizaram deixaram opiniões mistas entre os usuários, tendo aqueles que defendem a brincadeira e os que são totalmente contra.

“É melhor estar assim na rua, do que no celular ou mexendo com droga”, disse uma internauta. Já um outro usuário apontou: “Estou odiando isso, tenho criança em casa, mas acho que deveria ter um espaço apropriado para esse tipo de brincadeira”.