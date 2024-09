Preso suspeito de planejar assassinato de instrutor de clube de tiro, em Aparecida de Goiânia

De acordo com a PC, jovem chegou a confessar participação no crime em depoimento

Paulo Roberto Belém - 14 de setembro de 2024

Instrutor de clube de tiro é assassinado dentro de posto de combustível, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil (PC) prendeu um jovem, de 19 anos, suspeito de ter planejado a morte do instrutor de clube de tiro Danilo de Castro Sahium em um posto de combustíveis, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com a PC, o rapaz já havia sido preso anteriormente, mas foi solto durante uma audiência de custódia, mesmo tendo confessado a participação no crime.

O retorno à prisão ocorreu na quinta-feira (12), mas, desta vez, de forma preventiva. Com isso, duas pessoas estão presas e um menor de idade foi apreendido.

Em tempo

O crime aconteceu no dia 21 de agosto, em um posto de combustível, localizado na Avenida São Paulo, no Setor Parque Real. Toda a cena foi registrada por meio de câmeras de segurança.

Na filmagem, a vítima aparece trafegando em um Ford Ranger, juntamente com o tio, e para no espaço para pegar a moto dele, que havia sido deixada no espaço.

Momentos depois, um carro aparece no local e três homens armados – um deles usando uma máscara do homem-aranha – começam a disparar contra Danilo, que tenta fugir, mas cai no chão e morre.