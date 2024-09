PC apreende menor suspeito de envolvimento no assassinato de instrutor de clube de tiro, em Aparecida de Goiânia

Ele estava foragido desde crime e foi encontrado dentro de ônibus, que retornava para Goiânia

Gabriella Pinheiro - 03 de setembro de 2024

Instrutor de clube de tiro é assassinado dentro de posto de combustível, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil (PC) de Goiás apreendeu, na manhã desta terça-feira (03), um menor de idade suspeito de envolvimento no assassinato do instrutor de clube de tiro, Danilo de Castro Sahium, de 32 anos, morto em um posto de combustível em Aparecida de Goiânia.

De acordo com o Grupo de Investigação de Homicídios do município, ele era um dos três indivíduos que ocupavam o veículo usado para o crime.

Ele estava foragido e foi encontrado pelos policiais na BR-153, dentro de um ônibus comercial que retornava de Araguaína, em Tocantins (TO) para Goiânia.

Segundo o delegado Rogério Bicalho, agora, a investigação prosseguirá para a prisão do terceiro executor, bem como de outros participantes do planejamento do crime.

View this post on Instagram A post shared by Portal 6 (@portal6noticias)



Em tempo

O crime aconteceu no dia 21 de agosto, em um posto de combustível, localizado na Avenida São Paulo, no Setor Parque Real. Toda a cena foi registrada por meio de câmeras de seguranças.

Na filmagem, a vítima aparece trafegando em um Ford Ranger, juntamente com o tio, e para no espaço para pegar a moto dele, que havia sido deixada no espaço.

Momentos depois, um carro aparece no local e três homens armados – um deles usando uma máscara do homem-aranha – começam a disparar contra Danilo, que tenta fugir, mas cai no chão e morre.

Os criminosos saem do comércio logo em seguida e uma equipe da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana (Rotam) foi chamada e compareceu no endereço.

Após o crime, o estabelecimento foi isolado e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Polícia Técnico-Científica estiveram no posto para constatação do óbito e realização de perícia.

Além do menor, um dos envolvidos, que não teve a identidade revelada, foi preso na Vila Brasília.